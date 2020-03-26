Правительство наделят правом ограничивать продажу медизделий в случае ЧС

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Правительство России предлагают наделить правом в случае чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы заболевания, представляющего опасность для окружающих, ввести ограничения на 90 дней на продажу медицинских изделий. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, который кабмин внес в Госдуму, передает Агентство "Москва".

Как уточняется, это касается и опта, и розницы.

В законопроекте говорится, что также кабмин наделят правом устанавливать особый порядок регистрации и обращения лекарств и медизделий, предназначенных для применения в условиях военных действий, ЧС, предупреждения ЧС, профилактики и лечения заболеваний, которые могут нести опасность для окружающих.

По мнению авторов документа, принятие законопроекта защитит граждан от распространения коронавируса на территории России, поддержит интересы субъектов предпринимательской и другой экономической деятельности.

19 марта правительство РФ утвердило перечень медизделий, в отношении которых устанавливается особый порядок государственной регистрации на территории страны. Список включает 36 наименований. Это изолирующие и хирургические костюмы, изолирующие и операционные халаты, маски, бахилы, респираторы и другие.

Глава кабмина Михаил Мишустин объявил, что с 20 марта начался оперативный мониторинг цен. Он подчеркнул, что у России достаточно продуктов питания и власти будут делать все, чтобы в магазинах не было пустых полок.

Владимир Путин призвал Генпрокуратуру следить за необоснованным повышением цен на продукты, но при этом поддерживать инвестиционный климат. ФАС РФ усилит контроль цен на социально значимые продукты. Ространснадзор приостановит весовой контроль грузовиков с товарами первой необходимости.