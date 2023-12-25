Песков заявил, что Россия не вмешивается в суверенные дела Сербии

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Руководство Сербии может принять все меры для обеспечения безопасности в своей стране, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Сербии есть законное, легитимное руководство, и все, что происходит – это исключительно их внутреннее дело. Песков напомнил, что Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться ни в чьи внутренние дела, тем более дела партнерской Сербии.

"Нас объединяет общее историческое и культурное наследие, мы очень бережно относимся к нашим отношениям и очень дорожим ими", – отметил официальный представитель Кремля.

19 декабря сербская оппозиция призвала пересмотреть результаты выборов в Белграде, на которых победила партия Вучича. Сторонники блока "Сербия против насилия" собрались на площади перед зданием администрации. Протестующие пытались попасть внутрь здания.



Местные правоохранители применили слезоточивый газ против митингующих. Впоследствии полиция начала окружать администрацию и разгонять участников волнений.

В результате сильно пострадали двое правоохранителей. Еще несколько полицейских получили легкие травмы.

Как уточнил исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич, в ходе беспорядков протестующие серьезно повредили историческое здание городской администрации. По его мнению, происходящее можно назвать "майданизацией".

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