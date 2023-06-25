Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Пул Первого".

Уточняется, что разговор с российским президентом состоялся утром 25 июня.

"Во второй половине дня состоялся телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения", – говорится в заявлении.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил об ударе ВС РФ по тыловым лагерям и призвал сторонников выйти против военного руководства страны. Минобороны РФ опровергло информацию об ударе, а в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Глава ЧВК принял предложение белорусского лидера об остановке движения на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

В свою очередь, Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает свои колонны техники и направляется обратно в полевые лагеря.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, а он сам уедет в Белоруссию. Также он сообщил, что бойцы "Вагнера", не участвовавшие в мятеже, подпишут контракты с Минобороны.

ЧВК "Вагнер" возвращается в полевые лагеря