Большая пресс-конференция Путина завершилась

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Четырнадцатая пресс-конференция Владимира Путина подошла к концу. Мероприятие, на которое аккредитовались 1702 журналиста, 20 декабря состоялось в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Пресс-концеренция длилась 3 часа, 44 минуты. Главе государства задали 68 вопросов.

Пресс-конференция стала первой с момента вступления Путина на главный государственный пост на новый срок в мае текущего года. Прежде чем ответить на вопросы сотрудников российских и зарубежных СМИ, президент РФ поделился с собравшимися итогами года.

Российский лидер отметил, что по итогам уходящего года уровень безработицы в РФ снизится до 4,8%. Он обратил внимание, что растет профицит торгового баланса, по итогам года ожидается 190 миллиардов долларов.

Среди достижений глава государства упомянул и увеличение продолжительности жизни населения. По его словам, в 2018 году она составит 72,9 года.

Помимо прочего, президент заявил о необходимости изменения ставки НДС. Это, по утверждению Путина, позволит снизить ненефтегазовый дефицит бюджета.

Разговор зашел и о работе правительства страны. Отвечая на вопрос журналистов, глава государства подчеркнул, что в целом доволен командой действующего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

В центре внимания сотрудников СМИ оказались и события в Керченском проливе. Инцидент, произошедший 25 ноября, Путин назвал провокацией властей Киева, рассчитанной на обострение ситуации перед президентскими выборами на Украине.

Помимо прочего, президент заверил, что Россия продолжит оказывать помощь Донбассу. Однако решить политические вопросы при помощи силы на данной территории, по его мнению, не удастся.

Рассуждая о возможных последствиях выхода США из ДРСМД Путин сказал, что их трудно спрогнозировать. При этом он убежден, что Россия должна будет обеспечить собственную безопасность.

Прямую трансляцию пресс-конференции вели Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.