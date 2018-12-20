Путин сообщил, что доволен командой Медведева

Владимир Путин сообщил, что в целом, доволен правительством под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева. Об этом российский лидер заявил на ежегодной большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"В целом, да", – сказал президент.
Также глава российского государства отметил, что в России ВВП за 10 месяцев текущего года увеличился на 1,7%, прогноз по году – 1,8%.
По его словам, при этом промышленное производство росло более быстрыми темпами: если в прошлом году рост составил 2,1%, то за январь-октябрь 2018 года – 2,9%, а по итогам года прогнозируется рост этого показателя на 3%.
Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. На мероприятие аккредитовались 1702 журналиста. Это рекордное количество.
Первая большая пресс-конференция российского лидера прошла 18 июля 2001 года. На встречу с президентом в прошлом году было аккредитовано 1640 журналистов. Тогда Путину задали более 50 вопросов за 3 часа 50 минут. Самая продолжительная пресс-конференция длилась 4 часа 40 минут, это было в 2008 году.
Важнейшие заявления главы государства, сделанные во время общения с журналистами, читайте в онлайн-трансляции портала Москва 24.
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