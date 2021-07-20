Кремль оценил работу врио губернатора Хабаровского края Дегтярева

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Деятельность исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева оценили в Кремле, сообщает "Газета.ру".

"Вы знаете, что он недавно общался с президентом России, докладывал, как обстоят дела в крае. Президент положительно оценил его работу", – рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также представитель Кремля рассказал, что пока у главы государства нет в планах посещать Хабаровск. По словам Пескова, Путин прекрасно осознает, кого ставит на должность главы региона.

Михаил Дегтярев был назначен Путиным врио главы Хабаровского края 20 июля 2020 года после отправки в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия губернатора.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что глава государства принимал решение, основываясь на богатом опыте законодательной активности Дегтярева.

Ранее он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.