Кремль оценил работу врио губернатора Хабаровского края Дегтярева

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Деятельность исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева оценили в Кремле, сообщает "Газета.ру".
"Вы знаете, что он недавно общался с президентом России, докладывал, как обстоят дела в крае. Президент положительно оценил его работу", – рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля рассказал, что пока у главы государства нет в планах посещать Хабаровск. По словам Пескова, Путин прекрасно осознает, кого ставит на должность главы региона.
Михаил Дегтярев был назначен Путиным врио главы Хабаровского края 20 июля 2020 года после отправки в отставку Сергея Фургала в связи с утратой доверия губернатора.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что глава государства принимал решение, основываясь на богатом опыте законодательной активности Дегтярева.
Ранее он возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Дегтярев ответил на призывы уйти с поста врио главы Хабаровского края
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