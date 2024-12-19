19 декабря, 08:00Политика
Путин подведет итоги года в ходе прямой линии
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Владимир Путин подведет итоги 2024 года и ответит на вопросы журналистов и жителей России в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Мероприятие состоится в четверг, 19 декабря, в Гостином Дворе. Телепрограмма с итогами года от российского президента начнется в 12:00 по московскому времени. Федеральные телеканалы закладывают на трансляцию три часа эфирного времени.
Ожидается, что на прямой линии Путина будут представители зарубежных СМИ.
Президент уже ознакомился с основными блоками вопросов, которые поступили от россиян. Путин отметил, что большинство граждан интересует качество и доступность жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и организации, пособия. В числе основных тем обращений фигурирует специальная военная операция.
Число обращений на прямую линию превысило 1,6 миллиона, включая свыше 877 тысяч звонков, 323 тысячи сообщений и 198 тысяч вопросов из соцсетей. Вопросы Путину принимаются вплоть до окончания мероприятия.
Любой может задать вопрос как через сайт программы moskva-putinu.ru, так и через СМС-сообщения по номерам 0-40-40 и 8 (800) 200-40-40. Обращения граждан также поступают через мобильное приложение.
Тексты и видео можно выслать через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Менее 24 часов остается до начала прямой линии с Владимиром Путиным