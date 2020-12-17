Пресс-конференция Владимира Путина. Прямой эфир

Владимир Путин проводит традиционную большую пресс-конференцию. В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в формате видеоконференции: президент вышел на видеосвязь из резиденции в Ново-Огареве.

Представители федеральных и зарубежных СМИ работают в Центре международной торговли в Москве, а региональные журналисты участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего округа: для них организовали специальные площадки, но число участников ограничили с учетом требований Роспотребнадзора.

На пресс-конференции также присутствуют элементы прямой линии: у граждан есть возможность задать вопросы через сайт "Москва – Путину".

Это 16-я пресс-конференция для главы государства с 2001 года. Президент встречается с журналистами ежегодно. Только с 2008 по 2012 год был сделан перерыв, когда Путин занимал пост премьер-министра.

Самой короткой была первая пресс-конференция президента в 2001 году – 1 час 35 минут, самой продолжительной – 4 часа 40 минут – в 2008 году. В 2019 году Путин общался с журналистами в течение 4 часов 18 минут, ответив на вопросы 57 представителей СМИ.

Ограничений ни по тематике вопросов, ни по времени общения у журналистов нет. Однако Путин, который выступает и модератором встречи, отдает приоритет региональным СМИ. Это связано с тем, что у журналистов кремлевского пула, сопровождающего Путина, больше возможностей задать вопрос президенту, чем у коллег из других городов.