Путин заявил, что власти думают о возможностях новых выплат на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что власти рассматривают возможности появления новых выплат на детей. По его словам, в настоящий момент ведется анализ ситуации в данной области.

"По поводу новых выплат – мы постоянно анализируем ситуацию, то, что происходит, думаем и о возможности новых выплат, я об этом тоже чуть попозже скажу", – сообщил президент РФ на ежегодной большой пресс-конференции.

Ранее глава государства сообщил, что с 1 января 2021 года объем поддержки семей с детьми может возрасти. Путин подчеркнул, что это необходимо, если не во всех семьях уровень дохода будет превышать один прожиточный минимум на человека. Он напомнил, что в стране действует программа поддержки семей с детьми до 7 лет.