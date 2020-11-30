Котяков рассказал, что почти 900 тыс семей получают выплаты на первого ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал число семей в стране, которые получают выплаты в размере прожиточного минимума на первого ребенка. Об этом сообщает ТАСС.

"На текущий день выплаты получают почти 900 тысяч семей на первого ребенка и 230 тысяч семей – на второго", – заявил глава ведомства.

На заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Котяков заявил, что в 2020 году был продлен период назначения пособия до трех лет вместе с повышением порога нуждаемости.

По словам министра труда и социальной защиты, на выплаты могут претендовать семьи со среднедушевым доходом на уровне двух прожиточных минимумов.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ разработало законопроект, упрощающий процедуру получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении. Родителей хотят освободить от необходимости собирать справки.

