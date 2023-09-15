РФ работает с Баку и Ереваном над вариантами решения по Лачинскому коридору – Песков

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Россия последовательно обсуждает с армянской и азербайджанской сторонами различные варианты решения ситуации вокруг Лачинского коридора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пообещал, что Москва будет делать это и дальше. Песков напомнил, что недавно в Нагорный Карабах поступила первая партия гуманитарной помощи, организованная благодаря усилиям российской стороны.

"Мы будем продолжать работу. И сейчас разные варианты обсуждаются, прорабатываются со сторонами", – сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что Москва обеспокоена сохраняющейся напряженностью в Нагорном Карабахе. По его словам, Россия призывает обе стороны к сдержанности, а также к действиям в духе подписанных трехсторонних документов, но с учетом новых реалий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. По его словам, Карабах был зоной ответственности российских подразделений, но после закрытия Лачинского коридора ситуация с безопасностью в регионе изменилась.

При этом он заметил, что если бы миротворцев в Нагорном Карабахе не было, то ситуация вряд ли была бы лучше.

Боевые действия в Нагорном Карабахе активизировались 27 сентября 2020 года. 9 ноября было принято совместное заявление о прекращении огня. Однако в сентябре прошлого года ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась.

Кроме того, 12 декабря 2022 года Азербайджан закрыл единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. Также Баку периодически перекрывает поставки газа.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, должны принять гражданство его страны либо искать другое место для проживания.

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