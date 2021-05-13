Путин поручил главе Татарстана пошире посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в школе

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Владимир Путин поручил главе Татарстана Рустаму Минниханову пошире посмотреть на вопросы помощи пострадавшим в результате стрельбы в казанской школе.

"Работайте с каждой семьей и потом доложите дополнительные предложения о поддержке", – заявил президент на совещании с правительством.

Об оказании помощи пострадавшим российскому лидеру рассказали глава Минздрава Михаил Мурашко и глава Татарстана. После доклада Минниханова Путин поблагодарил его за оперативные решения по поддержке пострадавших семей.

"У меня к вам просьба: посмотрите на эти вопросы пошире – что касается поддержки пострадавших семей. Там могут быть и жилищные вопросы, и другие социальные проблемы нерешенные в семьях, организация детского отдыха по отдельным семьям", – добавил президент.

Ранее Путин назвал страшной бедой и варварским преступлением стрельбу в казанской школе. Он отметил, что данная трагедия потрясла всех и добавил, что с Татарстаном вся Россия.

Глава государства сообщил, что семьи, пострадавшие в ЧП в Казани, получат всю необходимую помощь. Путин отметил, что сейчас главная задача заключается в борьбе за жизни самих пострадавших, для этого будут использованы все медицинские возможности.

Трагедия произошла утром 11 мая в гимназии № 175 в Казани. По данным властей Татарстана, погибли семь детей и две учительницы.

12 мая суд заключил под стражу Ильназа Галявиева, обвиняемого в нападении на казанскую школу, на два месяца. Молодой человек полностью признал вину и заявил, что не возражает против избрания ему меры пресечения в виде ареста.