Путин осудил нападение на пассажирский поезд в Пакистане

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Владимир Путин осудил нападение террористов на пассажирский поезд в пакистанской провинции Белуджистан. Это следует из его телеграммы, которая размещена на сайте Кремля.

Президент России выразил искренние соболезнования пакистанскому лидеру и премьер-министру в связи с произошедшим. Он назвал это нападение "жестоким и циничным преступлением", отметив, что в числе жертв были женщины и дети.

Глава государства также указал на мужество и профессионализм военных и полицейских в Пакистане, действия которых помогли спасти сотни жизней. Путин подчеркнул, что российская сторона готова и дальше продолжать наращивать сотрудничество с пакистанскими партнерами в сфере борьбы с терроризмом.

"Прошу вас передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал от рук боевиков", – заключил российский лидер.

Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" 11 марта взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане.

На следующий день СМИ сообщили об освобождении 155 заложников, из них 17 человек были госпитализированы. Журналисты выяснили, что нападавшие отогнали поезд в отдаленный регион у границ с Афганистаном и Ираном, после чего разбились на мелкие группы. Предположительно, они использовали спутниковые телефоны для связи с возможными организаторами нападения.

Спустя время стало известно об освобождении всех заложников. По данным СМИ, боевики убили не менее 50 пассажиров поезда. При этом у всех они проверили документы в поиске солдат и сотрудников служб безопасности. Кроме того, журналисты сообщили о гибели 28 солдат.

