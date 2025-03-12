AFP: освобождены все заложники захваченного в Пакистане поезда

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Освобождены все заложники захваченного в Пакистане поезда. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пакистанского офицера.

По информации агентства, в результате происшествия погибли 28 солдат.

Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили поезд в пакистанской провинции Белуджистан 11 марта. Экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду.

СМИ сообщали, что боевики убили по меньшей мере 50 заложников. При этом в момент захвата в поезде находились 425 пассажиров. Террористы проверяли у них документы в поиске солдат и сотрудников служб безопасности.

В российском генеральном консульстве в пакистанском городе Карачи заявляли, что не знают о наличии россиян в поезде.