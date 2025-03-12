Reuters: боевики убили не менее 50 заложников поезда в Пакистане

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Боевики убили по меньшей мере 50 заложников во время захвата поезда в Пакистане, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, об убийстве 50 заложников заявили сами террористы. Собеседник издания уточнил, что в поезде в момент захвата находились 425 пассажиров. Боевики проверяли у них документы в поиске солдат и сотрудников служб безопасности, отметил он.

Боевики экстремистской группировки "Освободительная армия Белуджистана" захватили поезд в пакистанской провинции Белуджистан 11 марта. Сообщалось, что террористы взяли в заложники 450 пассажиров. Экстремисты взорвали железнодорожные пути, а затем открыли огонь по поезду.

В российском генеральном консульстве в пакистанском городе Карачи заявляли, что не знают о наличии россиян в захваченном поезде.