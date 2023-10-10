Путин и премьер-министр Ирака обсудят ситуацию на Ближнем Востоке 10 октября

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет 10 октября переговоры в Кремле с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани, который прибудет с официальным визитом в Москву. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что во время переговоров Путин и Судани обсудят вопросы развития многопланового российско-иракского сотрудничества и актуальные темы международной повестки дня, прежде всего ситуацию на Ближнем Востоке.

После этого, 11 октября, российский президент и премьер-министр Ирака поучаствуют в пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя".

Сектор Газа начал 7 октября операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число погибших жителей Израиля в ходе эскалации конфликта увеличилось до 900 человек. Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек.

В свою очередь, посольство РФ в Израиле сообщило об одном погибшем россиянине. Еще четверо россиян числятся пропавшими без вести. С их родственниками посольство России в Израиле поддерживает тесный контакт.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. Боевики палестинской исламистской группировки заявили о намерении казнить по одному заложнику в ответ на удары Израиля по объектам гражданской инфраструктуры в Палестине.

РФ готова помочь соотечественникам в эвакуации из Израиля – Сергей Лавров