Путин назвал бесперебойную работу транспорта в период пандемии важнейшей задачей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Владимир Путин назвал обеспечение бесперебойной работы транспорта в период пандемии коронавируса важной стратегической задачей.
Президент подчеркнул, что нужно максимально сохранить инвестиционные программы транспортных компаний.
Также он отметил необходимость поддержки людей, которые работают в сфере транспорта.
"Важно поддержать людей, занятых в сфере перевозок, обеспечить общую устойчивость транспортного комплекса России", – сказал глава государства на совещании по ситуации в транспортной сфере.
По его словам, транспортные компании должны иметь средства на выплату зарплат, обслуживание парка и инфраструктуры, выполнение своих финансовых обязательств.
Как ранее сообщил Сергей Собянин, москвичам надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением коронавируса. По мнению мэра, вернуться к полноценной, на 100% реальной жизни без ограничений удастся не скоро. В то же время он выразил уверенность, что со всеми испытаниями удастся справиться и победить их.
По последним данным, в столице зарегистрировано 92 676 случаев COVID-19. В России зафиксировано 177 160 случаев. Скончались 1 625 человек, выздоровели 23 803 человека.
Собянин считает, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано. По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта.
Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли. Режим самоизоляции с 12 мая ослаблен не будет.
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