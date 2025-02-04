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Увеличение Евросоюзом (ЕС) расходов на оборону может привести к тому, что европейская экономика будет находиться в предкризисном состоянии. Такое мнение высказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Понятно, что дальнейшее повышение расходов весьма и весьма негативно будет сказываться и приведет к дальнейшему ухудшению экономики в Европе", – отметил он, добавив, что это решение негативно отразится на каждом жителе Европы.

По мнению Пескова, Европа принимает подобные шаги, не задумываясь о необходимости наладить диалог с Россией. Он добавил, что в ЕС на данный момент преобладает милитаристский подход.

4 февраля лидеры всех 27 стран Евросоюза поддержали необходимость увеличения расходов на оборону. Глава Евросовета Антониу Кошта подчеркнул, что ЕС готов к диалогу с США, но не намерен поступаться своими принципами, включая уважение национального суверенитета, территориальной целостности и границ.

Ранее СМИ писали, что в Евросоюзе могут столкнуться с кризисом в области безопасности в текущем году, что якобы связано с угрозой со стороны России и безразличием избранного президента США Дональда Трампа по отношению к европейским странам.

Как утверждали журналисты, Европе не хватает людей и техники. Также НАТО испытывает дефицит средств ПВО, логистики, боеприпасов и средств засекреченной связи, отмечалось в материале.

При этом бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что за последние два года объем оборонных расходов Европы составил 140 миллиардов долларов. Он также отмечал важность Альяса для Вашингтона в области обороны.

