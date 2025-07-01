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01 июля, 12:08

Происшествия

Путин поручил до августа помочь пострадавшим в терактах на железной дороге

Фото: РИА Новости

Россиянам, пострадавшим в результате террористических актов ВСУ на железной дороге в Брянской и Курской областях, необходимо до августа оказать помощь. Такое поручение дал по итогам совещания с кабмином Владимир Путин.

Как отмечается в опубликованном на сайте Кремля документе, сделать это необходимо правительству России совместно с МЧС, руководством областей, а также ПАО "РЖД".

Кроме того, уточняется, что обеспечить оказание помощи нужно как пострадавшим гражданам, так и членам семей погибших.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло в ночь на 1 июня. Обломки упали на проходивший под мостом пассажирский поезд сообщением Климов – Москва. В результате ЧП погибли 7 человек.

Кроме того, в ночь на 1 июня в Курской области на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка обрушился мост, по которому следовал поезд. Часть локомотива рухнула на автомобильную дорогу.

В СК указали, что обрушения произошли в результате подрывов. Следователи квалифицировали случившееся как теракт.

Путин заявил, что решения о теракте на железной дороге в Брянской области "принимались на Украине на политическом уровне". Глава государства назвал инцидент целенаправленным ударом по гражданским лицам.

Появилось новое видео с места крушения моста в Брянской области

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Сюжет: Подрыв мостов в Брянской и Курской областях
властьпроисшествиярегионы

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