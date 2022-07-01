Переданное Путину послание Зеленского не было письменным – Песков

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Послание украинского президента Владимира Зеленского, переданное Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо, не было письменным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Речь не идет о каком-то письменном послании. Это единственное, что я вам могу сказать", – сказал представитель Кремля, отказавшись уточнить детали послания.

30 июня президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал российскому лидеру послание от Зеленского и выразил свою готовность наладить общение между двумя президентами. Он отметил, что вопросы мира всегда были приоритетными для внешней политики Индонезии, в связи с чем важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.