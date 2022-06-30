Президент Индонезии сообщил, что передал Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского

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Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что передал российскому лидеру послание от Зеленского и выразил свою готовность наладить общение между двумя президентами, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что вопросы мира всегда были приоритетными для внешней политики Индонезии, в связи с чем важно продвигать мирное урегулирование и открыть диалог между Россией и Украиной.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщения о послании Владимиру Путину, переданном его украинским коллегой Владимиром Зеленским через президента Индонезии Джоко Видодо.

Песков сказал журналистам, что содержание послания ему неизвестно.

"Пока не знаю, о чем идет речь", – заявил представитель Кремля.

Российские СМИ сообщили со ссылкой на председателя международного комитета Госдумы РФ Леонида Слуцкого, что диалог между Россией и Украиной может быть восстановлен в ближайшее время.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что российская сторона готова к заключению соглашений с Украиной, если киевские власти продемонстрируют понимание их необходимости.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщал, что переговорный процесс между Москвой и Киевом был прекращен в результате деструктивных действий США, Великобритании и их партнеров по НАТО. По его словам, российская сторона заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые позволили бы завершить боевые действия на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

