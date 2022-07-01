Песков рассказал о сроках выступления Путина с анализом ситуации в мире

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не уточнил возможные сроки выступления Владимира Путина с речью по анализу мировой ситуации.

"Когда президент примет соответствующее решение, мы вас проинформируем", – цитирует его ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявил, что РФ будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира с сохранением гарантий прав всех народов и культурно-цивилизованного многообразия. По его словам, сейчас активно формируется многополярная система отношений.

По словам президента, Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической безопасности и сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения. Он добавил, что Москва нацелена на объединение усилий по вопросам климата, борьбы с голодом, обеспечения стабильности продовольственных и энергетических рынков.

