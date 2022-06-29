Путин позитивно оценил идею поддерживать спецоперацию на Украине в искусстве

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что они заслуживают того, чтобы о них говорила страна.

"Ведь ребята, которые там выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые - уходят из жизни вообще, жертвуют собой для достижения тех целей, ради которых они выполняют задачи в рамках этой военной операции", – сказал Путин.

Как считает глава государства, таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни, стихи.

В завершение визита в Туркмению президент РФ провел встречу с сопровождающим его пулом журналистов. В Ашхабаде российский лидер принял участие в Каспийском саммите и провел несколько двусторонних встреч.

Ранее Владимир Путин заявил, что все обозначенные цели военной спецоперации на Украине будут достигнуты. Президент отметил, что поддержка россиян придает сил и уверенности Вооруженным силам и Военно-морскому флоту РФ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что основной целью специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР является спасение населения республик от варварства и агрессии Киева.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

