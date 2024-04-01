Песков заверил, что Путин получает все доклады по ЧП на руднике "Пионер"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Владимир Путин полностью осведомлен о чрезвычайной ситуации на руднике "Пионер" в Амурской области, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, президенту докладывают о всех выводах, о результатах той работы, которая проведена, и о причинах, по которым была остановлена сама операция", – сказал официальный представитель Кремля.

Кроме того, Песков заверил, что президентом были приняты все необходимые меры. Одной из них стало обеспечение необходимым уровнем мобилизации для решения этой ситуации.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что семьям 13 погибших горняков, которые оказались заблокированными под землей на руднике, будет оказана вся необходимая материальная помощь. По его словам, средства будут выделены из резервного фонда регионального правительства.

Также Орлов в связи с завершением поисковой операции поблагодарил всех спасателей, которые с риском для жизни пытались найти горняков на руднике.

Обвал горных пород на руднике произошел 18 марта, из-за чего 13 человек оказались заблокированными под землей. Начальник регионального главка МЧС РФ Игорь Смирнов уточнил, что после бурения трех скважин специалисты обнаружили везде лишь воду или лед.

Следователи завели уголовное дело, в рамках которого задержали управляющего директора рудника. Его подозревают в нарушении требований безопасности. 27 марта ему предъявили обвинение и арестовали.