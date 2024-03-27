Большинство работ на руднике "Пионер" приостановили из-за риска прорыва грунта

Большинство аварийно-спасательных работ на руднике "Пионер" в Приамурье приостановлены в связи с риском повторного прорыва породы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, также приостановлено бурение четвертой скважины из-за подвижности грунта. Более того, третья пробуренная разведочная скважина показала наличие воды в шахте. Два бура, которые завершили проходку, начнут работать в новых местах, рассказал источник ТАСС.

В результате бурения трех скважин везде обнаружена вода, ил и лед, заявил начальник регионального главка МЧС РФ Игорь Смирнов в телеграм-канале ведомства.

Смирнов отметил, что в работе остается одна установка, две освободившиеся используют для исследования нижележащих горизонтов, чтобы установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе.

Согласно данным министерства, в настоящее время в зоне ЧС задействованы 226 специалистов и 29 единиц техники.

ЧП на руднике случилось 18 марта, когда из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными. Региональный СК РФ возбудил по данному факту уголовное дело.

Позже правоохранители задержали управляющего директора рудника. По данным СК, он подозревается в нарушении требований безопасности. 27 марта мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу.