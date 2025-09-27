Прощание с Тиграном Кеосаяном состоится в Москве 28 сентября

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Прощание с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном пройдет 28 сентября в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве, сообщила в телеграм-канале его вдова и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

По ее словам, прощание начнется в 15:00.

Кеосаян скончался в возрасте 59 лет 26 сентября. В январе 2025 года он перенес клиническую смерть и впал в кому. До этого у него были два инфаркта.

Соболезнования родным и близким телеведущего выразил Владимир Путин, который назвал Кеосаяна творческим и талантливым человеком, которого все любили.

В свою очередь, Сергей Собянин указал, что фильмы режиссера были проникнуты необыкновенным лиризмом и любовью в жизни, а проекты на российском телевидении вызывали широкий общественный резонанс.