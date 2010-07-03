Прощание с Сергеем Доренко началось в столице

В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище. Сразу после нее тело журналиста кремируют.
После того как вдова Доренко получит урну с прахом, она примет решение о дате похорон.
Главный редактор радио "Говорит Москва" умер 9 мая во время езды на мотоцикле. Журналист возвращался из поездки в Переславль-Залесский.
Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты. Изначально дочери Доренко от первого брака усомнились в естественных причинах гибели отца и обратились в полицию. Из-за этого вдова журналиста не смогла организовать прощание 12 мая.
Позже дополнительная экспертиза подтвердила прежние выводы медиков о естественной смерти Доренко.
Сергей Доренко работал в главных новостных передачах страны. В середине 2000-х вел передачи "Особое мнение" и "Разворот" на радио "Эхо Москвы". В 2008 году стал главным редактором "Русской службы новостей". C 2014 года – главный редактор радиостанции "Говорит Москва". Автор политического бестселлера "2008". Участник проекта "Сноб" с декабря 2008 года.
Похороны Сергея Доренко перенесли по требованию дочерей
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