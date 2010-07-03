Решение о дате похорон Доренко примут после кремации

Фото: Агентство Москва

Дату похорон журналиста Сергея Доренко назначат после кремации. Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Прощание с Доренко состоится 17 мая в 11:00. Сразу после этого его тело кремируют.

Представители радиостанции опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что захоронение урны с прахом журналиста пройдет 18 мая на Троекуровском кладбище. По их словам, решение о дате похорон вдова Доренко примет, когда получит урну с прахом.

Главный редактор радио "Говорит Москва" умер 9 мая во время езды на мотоцикле. Журналист возвращался из поездки в Переславль-Залесский.

Причиной смерти журналиста стал разрыв аорты. Изначально дочери Доренко от первого брака усомнились в естественных причинах гибели отца и обратились в полицию. Из-за этого вдова журналиста не смогла организовать прощание 12 мая.

Позже дополнительная экспертиза подтвердила прежние выводы медиков о естественной смерти Доренко.

