Вице-президент АТОР Мурадян заявил о "воспитательной работе" с абхазским бизнесом

Фото: 123RF/sergey33

Остановка продаж туров из России в Абхазию является своеобразной "воспитательной работой", так как российские путевки были основным доходом республики, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, решение было принято из-за сопротивления абхазцев утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента Аслана Бжания, потому что тогда Россия бы получала преференции.

Операторам из РФ в данный момент запрещена реализация туров в Абхазии. Соответствующий запрет, напомнил Мурадян, ввело Минэкономразвития России, когда в республике начались беспорядки.

"В 2024 году вряд ли стоит ждать отмены запрета. Но надо учесть, что никто не мешает туристам самостоятельно покупать билеты в Абхазию и проживание там. Вот на это запрета нет", – отметил вице-президент АТОР в беседе с "Газетой.ру".

Он также считает, что спрос туристов точно не упадет, потому что многие граждане закрывают глаза на различные неудобства и не собираются менять планы, когда "уже все запланировали".

Мурадян подчеркнул, что Абхазия всегда была популярна как ультрабюджетное направление. Он также спрогнозировал отмену запрета Минэка после выборов президента государства и некой стабилизации в республике.

Кроме того, и сама Россия в этом заинтересована, так как Абхазия снимает нагрузку по туристам с Краснодарского края. По мнению вице-президента АТОР, из-за закрытия республики в регионе может возникнуть переизбыток туристов, который приведет к дефициту мест в объектах размещения и росту цен на отдых.

В начале декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения о реализации инвестиционных проектов юридических лиц из России на территории страны.

Однако оппозиция республики выступила против соглашения об инвестициях. На этом фоне 11 ноября в стране начались протесты. Уже 15 ноября протестующие взяли под контроль правительственные здания в Сухуме.

После этого представители власти и оппозиции Абхазии начали переговоры по выходу из сложившегося внутриполитического кризиса. По их результатам президент Аслан Бжания подал заявление об отставке, а оппозиция согласилась покинуть правительственный комплекс.

3 декабря депутаты парламента Абхазии проголосовали против ратификации соглашения. Депутат Госдумы Светлана Журова, в свою очередь, выразила надежду, что Абхазия пересмотрит свое решение. У РФ есть договоренности о защите инвестиций со многими странами, они являются выгодными для обеих сторон, напомнила она.

После остановки российской финансовой помощи в Абхазии сложилась нехватка денежных средств для выплат зарплат бюджетникам. Исполняющий обязанности главы Минфина Владимир Делба отметил, что все средства из бюджета идут на оплату поступающего из России электричества. По его словам, из-за этого зарплаты не получают и местные силовики.

Кроме того, в данный момент на всей территории Абхазии нет электроснабжения после того, как Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды в водохранилище.