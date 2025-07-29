Более тысячи пассажиров ожидают свои рейсы в аэропортах Сибири

Фото: 123RF/iakovenko

В аэропортах Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска более тысячи пассажиров ожидают свои рейсы, которые задерживаются из-за позднего прилета воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В частности, более 300 граждан, включая 14 детей, ожидают вылета из аэропорта Новосибирска после того, как их рейсы в Санкт-Петербург и Бангкок были задержаны по причине позднего прилета самолета, который принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". Для них на первом этаже в здании аэровокзала организована мобильная приемная.

В аэропорту Кемерово по аналогичной причине задерживается вылет рейса, выполняемого авиакомпанией "Аэрофлот" в Москву. В ожидании посадки находятся 275 пассажиров, в том числе 30 детей. В аэропорту Красноярска из-за позднего прибытия воздушного судна не могут вылететь в столицу на самолете "Победы" 192 человека.

Из-за неблагоприятных погодных условий в районе аэропорта Новокузнецк также задерживается вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот". Этим рейсом должны были отправиться в Москву 160 пассажиров, из них 10 детей.

В аэропорту Омска рейс "Аэрофлота" не может вылететь в Москву по причине позднего прилета самолета. Именно поэтому посадку на рейс ожидает 141 пассажир.

Кемеровской, Красноярской, Новокузнецкой, Новосибирской и Омской транспортными прокуратурами проводятся мероприятия, направленные на защиту прав пассажиров на получение комплекса услуг в случае задержки их рейса. В противном случае граждане могут позвонить дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921-70-00.

Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел в понедельник, 28 июля. В связи с этим авиакомпания предупредила о возможных проблемах в функционировании сервисов. В результате перевозчик отменил более 50 пар рейсов.

По этой причине Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа".

Причиной сбоя стала хакерская атака. В связи с этим Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации. При этом Роскомнадзор не подтвердил утечку и компрометацию персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сообщил, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских авиакомпаний, которые оказывают услуги населению.