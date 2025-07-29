29 июля, 08:26Транспорт
Более тысячи пассажиров ожидают свои рейсы в аэропортах Сибири
Фото: 123RF/iakovenko
В аэропортах Кемерово, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Омска более тысячи пассажиров ожидают свои рейсы, которые задерживаются из-за позднего прилета воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В частности, более 300 граждан, включая 14 детей, ожидают вылета из аэропорта Новосибирска после того, как их рейсы в Санкт-Петербург и Бангкок были задержаны по причине позднего прилета самолета, который принадлежит авиакомпании "Аэрофлот". Для них на первом этаже в здании аэровокзала организована мобильная приемная.
В аэропорту Кемерово по аналогичной причине задерживается вылет рейса, выполняемого авиакомпанией "Аэрофлот" в Москву. В ожидании посадки находятся 275 пассажиров, в том числе 30 детей. В аэропорту Красноярска из-за позднего прибытия воздушного судна не могут вылететь в столицу на самолете "Победы" 192 человека.
Из-за неблагоприятных погодных условий в районе аэропорта Новокузнецк также задерживается вылет самолета авиакомпании "Аэрофлот". Этим рейсом должны были отправиться в Москву 160 пассажиров, из них 10 детей.
В аэропорту Омска рейс "Аэрофлота" не может вылететь в Москву по причине позднего прилета самолета. Именно поэтому посадку на рейс ожидает 141 пассажир.
Кемеровской, Красноярской, Новокузнецкой, Новосибирской и Омской транспортными прокуратурами проводятся мероприятия, направленные на защиту прав пассажиров на получение комплекса услуг в случае задержки их рейса. В противном случае граждане могут позвонить дежурному прокурору по телефону: +7 (913) 921-70-00.
Сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" произошел в понедельник, 28 июля. В связи с этим авиакомпания предупредила о возможных проблемах в функционировании сервисов. В результате перевозчик отменил более 50 пар рейсов.
По этой причине Минтранс, Росавиация и "Аэрофлот" организовали работу по пересадке части пассажиров на рейсы авиакомпаний "Россия" и "Победа".
Причиной сбоя стала хакерская атака. В связи с этим Генпрокуратура России сообщила о возбуждении уголовного дела о неправомерном доступе к компьютерной информации. При этом Роскомнадзор не подтвердил утечку и компрометацию персональных данных клиентов или сотрудников "Аэрофлота".
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сообщил, что угроза хакерских атак сохраняется для всех крупных российских авиакомпаний, которые оказывают услуги населению.
Пассажиров "Аэрофлота" начали пересаживать на самолеты "Победы" и "России"