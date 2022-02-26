Из аэропорта Сочи совершено 30 рейсов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Авиакомпании совершили 30 рейсов из Сочи. В общей сложности из города улетели более 4 тысяч человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта сообщает ТАСС.

"Обслужено на вылет 30 рейсов, 4 135 пассажиров. На перроне обслуживается 11 воздушных судов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что на прилет обслужено 36 рейсов. В общей сложности в город прибыли 5 008 пассажиров.

Ранее на базе аэропорта Сочи был создан временный транспортный хаб для полной нормализации авиасообщения на юге России. Планируется, что аэропорт обслужит более 24 тысяч пассажиров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите ДНР и ЛНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.