Из аэропорта Сочи совершено 30 рейсов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Авиакомпании совершили 30 рейсов из Сочи. В общей сложности из города улетели более 4 тысяч человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта сообщает ТАСС.
"Обслужено на вылет 30 рейсов, 4 135 пассажиров. На перроне обслуживается 11 воздушных судов", – говорится в сообщении.
В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что на прилет обслужено 36 рейсов. В общей сложности в город прибыли 5 008 пассажиров.
Ранее на базе аэропорта Сочи был создан временный транспортный хаб для полной нормализации авиасообщения на юге России. Планируется, что аэропорт обслужит более 24 тысяч пассажиров.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите ДНР и ЛНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.
Аэропорт Сочи, ставший временным хабом Кубани, обслужит 24 тыс пассажиров
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