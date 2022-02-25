Ограничения на работу аэропортов юга РФ могут продлить при необходимости

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Ограничения на полеты в некоторые аэропорты юга РФ при необходимости будут продлены. Об этом сообщил глава российского Минтранса Виталий Савельев в ходе совещания о текущей экономической ситуации в стране.

Чтобы обеспечить безопасность в воздушном пространстве РФ, по словам главы Минтранса, авиационные службы ведомства выпустили уведомление NOTAM, запрещающее полеты в некоторых российских аэропортах.

"Ограничения действуют с 24 февраля 03:45 по московскому времени до 2 марта 03:45 по московскому времени. При необходимости мы продлим действие NOTAM", – отметил Савельев.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Утром 24 февраля в Росавиации рассказали о приостановке работы аэропортов Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Краснодара, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Ростова-на-Дону.

Позднее Росавиация скорректировала список аэропортов, работа которых приостановлена до 2 марта. Сейчас в перечне 11 аэропортов – это Геленджик, Симферополь, Элиста, Анапа, Краснодар, Брянск, Белгород, Курск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Ставрополь. Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

