Более 180 человек не поехали на метро 23 марта из-за температуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Накануне, 23 марта, более 180 человек не стали пользоваться столичным метрополитеном из-за температуры, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

"183 человека с температурой не поехали вчера на метро. Доброе утро и не болейте", – говорится в сообщении.

18 марта в московском метро выявили почти 380 человек с температурой выше 37 градусов. Им посоветовали отправиться домой.

Инфекционист Георгий Викулов рассказал, что бояться метро не стоит, поскольку там будут вводиться системы тепловизоров и фильтрации воздуха.

Для сотрудников подземки закупили более 793 тысяч перчаток. Кассиры используют дезинфицирующие средства для рук, поверхности метро, с которыми контактируют пассажиры, обрабатывают каждые несколько часов. Тем не менее москвичей призывают отказаться от необязательных поездок и побыть дома.

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.