Россия закрыла полеты гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией

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Россия закрыла воздушное пространство для гражданских самолетов на западной границе с Украиной и Белоруссией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NOTAM.

Временное ограничение устанавливается из-за высокой угрозы безопасности полетов гражданских самолетов, обусловленной применением вооружения и военной техники.

Уточняется, что запрет не распространяется на самолеты государственной авиации.

NOTAM – оперативная информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов, а также аэронавигационная информация.

Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Кроме того, полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Украины ограничены из-за возможных угроз гражданской авиации.

Также министерство иностранных дел Франции призвало своих граждан покинуть Украину. Во французском дипведомстве добавили, что такая необходимость возникла в условиях острой напряженности, вызванной сосредоточением российских войск на границе с Украиной и решением России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, министерство иностранных дел Литвы посоветовало гражданам не ездить на Украину. Там указали, что подобная рекомендация вызвана вероятностью перебоев в авиасообщении.

До этого СМИ сообщили, что дипломаты и сотрудники российских консульств начали покидать территорию Украины. Утверждалось, что российские власти приняли данное решение в связи с официально объявленной рядом стран Запада эвакуацией.

Позднее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения.

В свою очередь, министерство иностранных дел Великобритании рекомендовало соотечественникам не совершать поездок на Украину, а британским работникам – покинуть страну коммерческим транспортом.

