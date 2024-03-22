Движение по ряду улиц Подмосковья и Москвы в районе "Крокус Сити Холла" перекрыто

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение по некоторым улицам Москвы и Московской области в районе "Крокус Сити Холла" перекрыто. Об этом сказано в телеграм-канале столичного Дептранса.

По информации департамента, ограничили движение на проспекте Маршала Жукова в направлении МКАД, а также на Волоколамском шоссе в сторону области. Кроме того, были перекрыты два съезда – с улицы Маршала Катукова на внутреннюю сторону МКАД и с Новорижского шоссе на внешнюю сторону МКАД.

Водителям посоветовали отказаться от поездок в район перекрытий и выбирать альтернативные пути.

Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия в "Крокус Сити Холле" вечером 22 марта. После в здании произошел пожар, которому присвоили повышенный ранг сложности.

Основные усилия пожарно-спасательных подразделений направлены на данный момент на поиск и спасение людей. Так, из здания уже удалось эвакуироватьпримерно 100 человек. К месту происшествия приехалиболее 50 бригад скорой помощи: 30 областных и 20 московских.

По предварительным данным ФСБ РФ, в результате теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" погибли около 40 человек и более 100 пострадали. В момент ЧП в концертном зале выступала группа "Пикник", музыканты не пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после стрельбы в "Крокус Сити Холле".

Сергей Собянин заявил, что столица окажет всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в "Крокус Сити Холле". Из-за происшествия в Москве в выходные отменили все массовые мероприятия.

