Ограничения на полеты вновь введены в аэропорту Шереметьево

Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

В московском аэропорту Шереметьево вновь ввели ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами", – говорится в сообщении.

Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, указал Кореняко.

Такие же меры безопасности были объявлены ранее в аэропорту Внуково.

Помимо этого, в ночь на 20 июля ограничения на полеты уже вводились в Шереметьево и Внуково. Меры были введены в воздушных гаванях в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА в столичном регионе.