В МИД Финляндии заявили, что не будут конфисковывать находящиеся в стране автомобили РФ

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Власти Финляндии не планируют конфисковывать находящиеся в стране автомобили с регистрацией РФ, однако будет наложено обязательство вывезти их до 16 марта 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен.

"В Финляндии конфискуют товары, подпавшие под санкции, только в связи с проведением уголовного разбирательства, на данном этапе никаких изменений в этом вопросе не предвидится", – отметила она.

До этого Валтонен заявила, что власти Финляндии приняли решение с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированных в РФ легковых автомобилей. По ее словам, страна вводит запрет на въезд в полночь.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва.

Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российской регистрацией