Финляндия с 16 сентября запретит въезд российским автомобилям – МИД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти Финляндии приняли решение с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированных в РФ легковых автомобилей, сообщила глава финского МИД Элина Валтонен, которую цитирует РИА Новости.

По ее словам, страна вводит запрет на въезд в полночь.

Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.

Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.

Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва.

Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российской регистрацией