15 сентября, 13:59Политика
Финляндия с 16 сентября запретит въезд российским автомобилям – МИД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти Финляндии приняли решение с 16 сентября запретить въезд в страну зарегистрированных в РФ легковых автомобилей, сообщила глава финского МИД Элина Валтонен, которую цитирует РИА Новости.
По ее словам, страна вводит запрет на въезд в полночь.
Ранее в Еврокомиссии подтвердили интерпретацию санкционного законодательства в отношении РФ, согласно которой въезд россиян в страны ЕС на личных автомобилях может считаться запрещенным импортом. То же касается ввоза смартфонов, фотоаппаратов, драгоценных камней и даже шампуней и зубных паст.
Комментируя данный запрет, член Совфеда Андрей Клишас назвал его дискриминацией по паспорту. Сенатор призвал российские власти ввести зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС.
Эстония с 13 сентября в рамках санкций против РФ запретила въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами. До этого аналогичные запреты ввели Латвия и Литва.
Эстония запретила въезд в страну автомобилям с российской регистрацией
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