13 октября, 23:30Транспорт
Авиакомпании перевезли между Россией и Израилем более 3 тыс человек с 9 октября
Фото: depositphotos/nitinut380
С 9 октября российские авиакомпании "Азимут", Red Wings и израильская El Al перевезли регулярными прямыми рейсами более 3 тысяч человек между Россией и Израилем. Об этом сообщается в телеграм-канале Росавиации.
В частности, как уточнили в ведомстве, из Израиля в Россию перевезли свыше 2,3 тысячи человек, из РФ в Израиль – более тысячи человек.
В Росавиации отметили, что полеты выполняются штатно, билеты имеются в продаже.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство прорабатывает возможности вывоза граждан РФ и государств СНГ из зоны конфликта Израиля и Палестины.
Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1,9 тысячи человек.
В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.
В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.
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