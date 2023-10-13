В МИД РФ сообщили, что прорабатывают возможности эвакуации граждан из сектора Газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД РФ прорабатывает возможности вывоза граждан РФ и государств СНГ из зоны конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

"К сожалению, ситуация развивается драматически. Еще раз настоятельно призываем Палестину и Израиль прекратить боевые действия и перейти к переговорам", – сказала она.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек. Число погибших палестинцев в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа возросло до 1 845 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по Тель-Авиву