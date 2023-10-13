Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 1,8 тыс человек

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Число погибших палестинцев в результате ударов со стороны Израиля по сектору Газа возросло до 1 845 человек. Ранеными оказались 6,7 тысяч человек, сообщил Минздрав страны в соцсетях.

"В результате продолжающейся израильской агрессии свыше 1 845 убитых, 6 700 раненых, 450 тысяч вынужденно перемещенных", – уточнило ведомство.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

В ходе боевых действий армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по домам в Газе, где проживали радикалы ХАМАС. При этом за сутки до этого, сообщили в ООН, израильская сторона призвала мирное население Газы эвакуироваться.

В ответ на это боевики ХАМАС нанесли ракетный удар по городу Беэр-Шева на юге Израиля. Там заявили, что подобное было совершено после обстрелов мирных жителей Газы со стороны Израиля.

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