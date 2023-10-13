Две немецкие авиакомпании приостановили полеты в Ливан до 16 октября

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Немецкая авиакомпания Lufthansa и ее дочерняя компания Eurowings решили приостановить полеты в Ливан до 16 октября. Причиной стало обострение конфликта на Ближнем Востоке, сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя перевозчика.

На фоне обострения ситуации между Палестиной и Израилем турецкая авиакомпания Turkish Airlines приняла решение о приостановке рейсов в Тель-Авив. Также Росавиация продлила ограничение на ночные вылеты из российских аэропортов в аэропорты Израиля до 12:00 16 октября.

В ведомстве объяснили, что в дневное время авиакомпании должны самостоятельно выносить решение относительно вылетов в Израиль, основываясь на собственной оценке рисков.

В свою очередь, Red Wings увеличила число рейсов между аэропортами юга России (Махачкала и Сочи) и Тель-Авивом.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1 799 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России.

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