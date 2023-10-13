Red Wings увеличила количество полетов между югом РФ и Израилем

Фото: 123RF/sikaraha

Авиакомпания Red Wings увеличила число рейсов между аэропортами юга России (Махачкала и Сочи) и Тель-Авивом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на перевозчика.

"Сохраняя выполнение обязательств по ранее приобретенным билетам, авиакомпания в полном объеме продолжает выполнение регулярных рейсов по маршрутам Москва – Тель-Авив – Москва (аэропорты Домодедово и Жуковский)", – говорится в заявлении.

Уточняется, что выполнение полетов продолжат до полного удовлетворения граждан РФ и других лиц, которые хотят покинуть Израиль. Компания отметила, что временный рост тарифов на рейсы из Тель-Авива в города РФ объясняется повышенным спросом, необходимостью переориентации флота и снижением количества пассажиров.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента начала боевых действий со стороны Израиля погибли более 1,3 тысячи человек, со стороны Газы – 1 799 человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

Посол РФ призвал туристов покинуть Израиль на регулярных рейсах