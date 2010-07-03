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16:38

Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились

транспорт происшествия

16:38

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Фото: ТАСС/AP Photo/Pavel Golovkin

Правоохранительные органы проверили информацию СМИ о том, что эвакуации из горевшего в Шереметьеве лайнера Sukhoi Superjet 100 мешали забиравшие ручную кладь пассажиры.

"Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла", – цитирует ТАСС источник, знакомый с ходом расследования.

Собеседник отметил, что положение тел пассажиров свидетельствует, что шансов на спасение у них практически не было.

"Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", – резюмировали в правоохранительных органах.

Сейчас ведется работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в аэропорт вылета, где совершил жесткую посадку и загорелся.

Катастрофа унесла жизни 40 пассажиров и одного бортпроводника, который пытался открыть аварийную дверь в хвосте лайнера.

По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, некоторые пострадавшие могут быть выписаны из больниц уже после майских праздников. При этом Скворцова отметила, что две пациентки пока остаются в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи рассматривают различные версии ЧП. Среди основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

"Аэрофлот" объявил суммы выплат пассажирам и семьям погибших в авиакатастрофе SSJ 100

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