Данные о проблемах с эвакуацией из SSJ-100 из-за ручной клади не подтвердились

Правоохранительные органы проверили информацию СМИ о том, что эвакуации из горевшего в Шереметьеве лайнера Sukhoi Superjet 100 мешали забиравшие ручную кладь пассажиры.
"Эта информация проверялась. Подтверждений не нашла", – цитирует ТАСС источник, знакомый с ходом расследования.
Собеседник отметил, что положение тел пассажиров свидетельствует, что шансов на спасение у них практически не было.
"Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", – резюмировали в правоохранительных органах.
Сейчас ведется работа по опознанию погибших, проводится генетическая экспертиза.
Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно вернулся в аэропорт вылета, где совершил жесткую посадку и загорелся.
По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, некоторые пострадавшие могут быть выписаны из больниц уже после майских праздников. При этом Скворцова отметила, что две пациентки пока остаются в тяжелом состоянии.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи рассматривают различные версии ЧП. Среди основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.
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