Движение пригородных поездов по Крымскому мосту запущено

Фото: STRINGER/EPA/ТАСС

Минтранс России сообщил, что на Крымском мосту запустили движение пригородных поездов. Об этом ведомство написало в своем телеграм-канале.

"Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов", – говорится в публикации.

Глава министерства Виталий Савельев уточнил, что с понедельника движение поездов будет осуществляться согласно расписанию.



Он подчеркнул, что все восстановительные работы идут круглосуточно, чтобы обеспечить население Крыма и материковой части России качественной транспортной связью.

Ранее Путин заявил, что ЧП на Крымском мосту – это теракт, подготовленный украинскими спецслужбами.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.



В Москву прибыл первый поезд из Симферополя с момента ЧП на Крымском мосту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!