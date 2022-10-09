СК РФ установил маршрут движения подорвавшегося на Крымском мосту грузовика

Фото: ТАСС/Алена Попова

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что удалось установить маршрут движения грузовика, подорвавшегося на Крымском мосту. Об этом он рассказал на встрече с Владимиром Путиным.

"Нами уже установлен маршрут движения грузовика, это Болгария, это Грузия, это Армения, Северная Осетия, Краснодарский край", – сказал он.

Бастрыкин добавил, что были даны соответствующие поручения о проведении оперативно-розыскной деятельности органам ФСБ, МВД России.

Ранее Путин заявил, что ЧП на Крымском мосту – это теракт, подготовленный украинскими спецслужбами.

Около 06:07 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате инцидента были разрушены два автомобильных пролета, а арка над судоходной частью не получила повреждений.

По факту взрыва на мосту следователи возбудили уголовное дело. По данным Следственного комитета, в результате происшествия погибли трое человек. Предположительно, погибшими являются пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.



Взрыв на Крымском мосту организовали спецслужбы Украины – СМИ

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