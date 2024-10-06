Аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра 7 октября

Фото: depositphotos/nmcandre

Все рейсы в международный аэропорт Бейрута и вылеты из него отменены с 21:00 6 октября до 06:00 7 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Ливана.

Ранее иранские власти также до утра 7 октября отменили все авиарейсы из страны. При этом ограничения Росавиации на полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака действуют до 3 ноября.

В сентябре армия Израиля провела серию массированных атак инфраструктурных объектов шиитского движения "Хезболлы" на территории Ливана. Также израильская армия стала наносить удары по Бейруту.

1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале проведения ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана. Вечером того же дня Иран нанес ракетный удар по Израилю. Целью атаки оказались две базы ВВС Израиля и штаб-квартира израильской разведывательной службы "Моссад".

Всего исламская республика выпустила по еврейскому государству 180 баллистических ракет, большую часть которых перехватили.