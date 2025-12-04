Рейс Москва – Пхукет перенесен на 5 декабря после посадки в Домодедово

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Рейс Москва – Пхукет авиакомпании Red Wings был перенесен на пятницу, 5 декабря, после возвращения самолета в аэропорт Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Red Wings.

Уточняется, что вылет состоится в 01:40 по московскому времени на резервном самолете.

"Мы разместили пассажиров в гостинице за счет авиакомпании. Так обязан поступать каждый ответственный перевозчик", – добавили в компании.

Пассажирский самолет Москва – Пхукет подал сигнал бедствия из-за технической неполадки вечером 3 декабря, после вылета из Домодедово. Предварительно, причиной этому стало возгорание второго двигателя.

Позже воздушное судно вернулось в Домодедово, посадка прошла благополучно. На борту самолета находились 425 человек, из них 13 членов экипажа и 412 пасажиров. В результате произошедшего никто не пострадал. Росавиация и прокуратура начали проверки по факту инцидента.