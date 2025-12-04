Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:33

Транспорт

Рейс Москва – Пхукет перенесен на 5 декабря после посадки в Домодедово

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Рейс Москва – Пхукет авиакомпании Red Wings был перенесен на пятницу, 5 декабря, после возвращения самолета в аэропорт Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Red Wings.

Уточняется, что вылет состоится в 01:40 по московскому времени на резервном самолете.

"Мы разместили пассажиров в гостинице за счет авиакомпании. Так обязан поступать каждый ответственный перевозчик", – добавили в компании.

Пассажирский самолет Москва – Пхукет подал сигнал бедствия из-за технической неполадки вечером 3 декабря, после вылета из Домодедово. Предварительно, причиной этому стало возгорание второго двигателя.

Позже воздушное судно вернулось в Домодедово, посадка прошла благополучно. На борту самолета находились 425 человек, из них 13 членов экипажа и 412 пасажиров. В результате произошедшего никто не пострадал. Росавиация и прокуратура начали проверки по факту инцидента.

Аварийный Boeing Москва – Пхукет приземлился в аэропорту Домодедово

Читайте также


транспорт

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика