В "Яндекс.Еде" опровергли сведения об утечке данных курьеров сервиса

31 мая, 00:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сервис "Яндекс.Еда" опроверг информацию об утечке данных о курьерах, сообщает ТАСС.
"Речь идет о той же утечке, о которой мы сообщили 1 марта. Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали", – отметили в пресс-службе компании.
Там подчеркнули, что после произошедшей в марте утечки, все системы "Яндекс.Еды" прошли многоуровневый аудит безопасности, также была ужесточена политика хранения данных, ограничено число сотрудников, которые имеют доступ к чувствительной информации.
Представитель компании добавил, что доступ к аккаунтом курьеров получить невозможно, а хеши паролей из утечки относятся к деактивированному приложению.
Ранее в Delivery Club сообщили об утечке данных заказов клиентов. В компании заверили, что информация не затрагивает банковские реквизиты. Отмечалось, что после расследования компания проведет аудит внутренних систем для повышения защиты данных.
В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников.
Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ. Позже суд в Москве оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.
Минцифры согласовало законопроект о штрафах за утечку персональных данных клиентов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: