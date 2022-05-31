В "Яндекс.Еде" опровергли сведения об утечке данных курьеров сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сервис "Яндекс.Еда" опроверг информацию об утечке данных о курьерах, сообщает ТАСС.

"Речь идет о той же утечке, о которой мы сообщили 1 марта. Наша служба безопасности изучила фрагмент опубликованной базы и подтвердила, что данные о партнерах, которые доставляют заказы, оказалась в руках злоумышленников одновременно с данными о заказах. Новых инцидентов мы не фиксировали", – отметили в пресс-службе компании.

Там подчеркнули, что после произошедшей в марте утечки, все системы "Яндекс.Еды" прошли многоуровневый аудит безопасности, также была ужесточена политика хранения данных, ограничено число сотрудников, которые имеют доступ к чувствительной информации.

Представитель компании добавил, что доступ к аккаунтом курьеров получить невозможно, а хеши паролей из утечки относятся к деактивированному приложению.

Ранее в Delivery Club сообщили об утечке данных заказов клиентов. В компании заверили, что информация не затрагивает банковские реквизиты. Отмечалось, что после расследования компания проведет аудит внутренних систем для повышения защиты данных.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников.

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ. Позже суд в Москве оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.

