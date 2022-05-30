Delivery Club проверяет информацию об утечке данных о курьерах

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Оператор доставки Delivery Club проводит проверку по факту возможной утечки данных о курьерах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В Delivery Club пояснили, что актуальность данных и их принадлежность курьерам требует проверки. Данным вопросом занимается служба безопасности компании.

Отмечается, что в соцсетях появилась информация о том, что в интернет были выложены файлы с персональными данными курьеров сервисов доставки Яндекс.Еда и Delivery Club. В частности, сообщалось, что в базах содержится фамилия и имя, зашифрованный пароль, электронный адрес почты и телефон.

Ранее в Delivery Club сообщили об утечке данных заказов клиентов. В компании заверили, что информация не затрагивает банковские реквизиты. Отмечалось, что после расследования компания проведет аудит внутренних систем для повышения защиты данных.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников.

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ. Позже суд в Москве оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.

